Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta ikinci oldu

Puanını 119'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 14 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 75 puanla Alonso izledi.

Aston Martin'den Fernando Alonso ise liderin 26.3 saniye arkasında 3. oldu.

Yarışın en hızlı turuna da imza atan Verstappen, bitiş çizgisini Perez'in 5.3 saniye önünde geçerek bu sezon 3'üncü, kariyerinin 38. yarış birinciliğine ulaştı.

Son 2 yılın şampiyonu Verstappen, 9. cepten kalktığı yarışa öndeki sürücülerden farklı olarak sert hamurlu lastiklerle başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.