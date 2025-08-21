EY SEVGİLİ

Sevdamız bizim şehidimiz olsun sevgilim,

Seni kalbimin en derininden siler giderim.

Artık seni arayıp sormayacağım,

Biliyorum bir gün aşkına yanacağım.

Razıyım yine de, ey sevgili, seni unutacağım.

Sen acımadan acılara attın bedenimi,

Bir yudum uykuya hasret bıraktın beni.

Hasretinle yandı tutuştu ciğerim,

Beni vuran bir sen, bir de kaderim.

Reva mıydı bana bu çektiklerim?

Şimdi sensiz geçen günlere alışırım,

Anılarla avunur, hayaller kurarım.

Belki bir gün unuturum bu aşkı,

Belki bir gün yeniden severim.

Ama asla unutmam içimde bıraktığın izi.

Gözyaşlarım diner, acılarım diner mi bilmem,

Ama yaşarım, seni içimde yaşatırım.

Veda ediyorum sana, ey sevgili,

Güle güle, ey benim en derin yaram.

Belki bir daha hiç karşılaşmayız hayatta.