Sevmek Buysa
Sevmeyi şarkılardan duyardım
Seni görünce kabardı duygularım
Her gece seni düşümde yaşıyorum
Bir An olsun aklımdan çıkmıyorsun
Sevmek buysa, seni çok seviyorum.
Lal olur karşında benim dilim,
Yazım, baharım, dalım sevgilim.
Sensin bana hayat veren kadınım,
Lâlem de sensin, gülüm de sensin,
Sevmek buysa, seni çok seviyorum.
Seni görmeyince sızlar yüreğim,
Görünce heyecan sarar benliğimi.
Bir bakışın bin anlamdır benim için,
Ben seni, senden bile çok sevdim,
Sevmek buysa, seni çok seviyorum.
Sensin benim cennetimin gülü,
Sensin baharımın en güzel dalı.
Sensin benim ilk ve tek göz ağrım,
Sensin her şeyim, yârim, kadınım.
Sevmek buysa, seni çok seviyorum.