Sevmek Buysa

Sevmeyi şarkılardan duyardım

Seni görünce kabardı duygularım

Her gece seni düşümde yaşıyorum

Bir An olsun aklımdan çıkmıyorsun

Sevmek buysa, seni çok seviyorum.

Lal olur karşında benim dilim,

Yazım, baharım, dalım sevgilim.

Sensin bana hayat veren kadınım,

Lâlem de sensin, gülüm de sensin,

Sevmek buysa, seni çok seviyorum.

Seni görmeyince sızlar yüreğim,

Görünce heyecan sarar benliğimi.

Bir bakışın bin anlamdır benim için,

Ben seni, senden bile çok sevdim,

Sevmek buysa, seni çok seviyorum.

Sensin benim cennetimin gülü,

Sensin baharımın en güzel dalı.

Sensin benim ilk ve tek göz ağrım,

Sensin her şeyim, yârim, kadınım.

Sevmek buysa, seni çok seviyorum.