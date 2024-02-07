Ömeroviç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı olduğunu anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Her maçı önemsediklerini belirten Ömeroviç, "Kazanan takım yaratmak istiyoruz. Çünkü kazanmak öz güveni getiriyor." dedi.

Ömeroviç, oyuncularının 120 dakika boyunca başarıyla mücadele ettiğini dile getirerek, "Tur atladık, kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Artık maç maç bakacağız. Ama esas olan bizim için lig." dedi.