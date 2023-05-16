İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma, katmanlı bir medeniyete sahip olan Fatih semtinin kültürel ve tarihi değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenleniyor. Türk-İslam sanatının en önemli dallarından biri olan çini sanatının daha geniş kitlelere duyurulması ve bu sanatı icra eden sanatçıları teşvik etmek için düzenlenen Faik Kırımlı Anısına çini yarışması sonuçlandı. Bireysel kategoride ikinci Emine Tan, üçüncülük ödülü Tuğba Genç’in oldu. Yarışmanın ekip çalışması kategorisindeyse birincilik ödülünü Zeynep Ertürk, Sare Akbaba, Tuğçe Atarer Güner, ikincilik ödülünü Havva Ay, Berrin Özdemir, Ferhan Ay alırken üçücülük ödülünü Mihriban Atagül, Nilgün Tanyaş, Rabia Aktaş ve Mümine Ateş’in oluşturduğu ekip çalışması aldı.

HABER: METE YILMAZ