İSTANBUL - İnşaatının tamamlanmasına az bir süre kalan merkezin içerisinde çocuk kütüphanesi, mutfak sanatları merkezi, okuma salonu, KARINCA eğitim birimleri, arkeoloji havuzu, hobi bahçesi, spor alanları ve açık hava sahnesi gibi birçok aktivite alanı yer alacak. Aynı zamanda, annelere yönelik eğitimlerle bilinçli ebeveynlik konusunda destek sağlarken; çocukların sosyal, kültürel ve eğitimsel ihtiyaçlarına cevap veren bir alan ortaya çıkacak. Mahalle sakinleri için ise yeni bir buluşma noktası ve çocukların yeteneklerini keşfedebilecekleri bir ortam olacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL