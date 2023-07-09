Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti yapacağı belirtilmişti.

Yılmaz ve Şimşek bugün Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.Görüşme sonrası Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, ikili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, “Diplomatik ilişkilerimizin 50’nci yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9’uncusunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık” dedi.

Savunma sanayi ve enerji alanlarında da iş birliklerinin derinleşmesini ele aldıklarını belirten Yılmaz, “İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

HABER:METE YILMAZ