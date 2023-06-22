KOCAELİ- Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferiyle otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Kurban Bayramı tatiline özel bir dizi etkinlik düzenliyor.

Canlı besleme etkinliklerinden doğa & tasarım atölyelerine, yakından tanıyalım sunumlarından yüz boyama etkinliklerine kadar birbirinden eğlenceli anlar sizleri bekliyor...

Yeryüzünün en sevimli canlısı lemur ya da bir timsahı ellerinizle beslemek ister misiniz? Bu eşsiz deneyimi yine Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaşayacaksınız...

Sevimli lemurları ellerinizle beslerken kendinizi Madagaskar ormanlarında hissedecek ve onların oyunlarına ortak olacaksınız. Lemur beslemenin yanı sıra zürafa, keçi, timsah, tavşan ve kaplumbağa besleme etkinlikleri de hem çocuklar hem de yetişkinler için sıra dışı bir deneyime dönüşüyor. Bu etkinlikler, eğlenceli ve eğitici olmakla kalmıyor canlılarla organik bir bağ kurarak unutulmaz bir anı olarak kalıyor.

Çocuklar, doğa & tasarım atölyesi çalışmaları sayesinde doğa ile iç içe bir ortamda hayvanlar ve bitkiler hakkında hissettiklerini aktarma fırsatı buluyor. Atölye çalışmaları bu bayramda minik Hobbit evlerinde gerçekleşiyor. Bu atölyelere katılan minik ziyaretçiler, düşünme becerilerini ve bedensel eylemlerini öğrenim sürecine katarak kendi eserlerini yaratma becerilerini de geliştiriyorlar.

Çocukların en çok heyecanlandığı bir diğer etkinlik ise "Yakından Tanıyalım" sunumları oluyor. Kral piton, zürafa, Hint gergedanı gibi pek çok canlı bakıcıları tarafından besleniyor ve onlarla yakından ilgileniliyor. Ayrıca eğitim ekibi beslenmesi yapılan canlı hakkında detaylı bir sunum yapıyor.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık...

HABER: METE YILMAZ