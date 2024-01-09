İstanbul

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik namazdan sonra yapılan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün akşam meydana gelen saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak, polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüpheli Ö.S'nin namazın ardından girdiği camide imam odasına doğru yönelmesi ve bıçakla Usta'ya doğru saldırması yer alıyor.

Görüntülerde, şüphelinin olayın hemen ardından özel güvenlik personeli tarafından yakalanması ve camide namaz kılan bir polisin telsizle ekip talep etmesi de bulunuyor.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor

Saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Yapılan araştırmada hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan zanlının adına 2028 yılına kadar kayıtlı av tüfeği ruhsatı bulunduğu öğrenildi.

Olay

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.