İstanbul

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u konuk etti.

İlk yarı

16. dakikada Kayserispor savunmada eksikken Eysseric'in pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası çizgisi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

23. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in uzun pasında topla buluşan Rohden, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Karimi'nin attığı pas sonrası ceza yayında topu kontrol eden Bahoken, şut çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından auta çıktı.

38. dakikada Levent Mercan'ın pasıyla topla buluşan Rohden, ceza sahası içine driplingle girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğe de çarparak, filelerle buluştu: 2-0.

41. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasından topa kafa vuran Rohden, kendisinin ve takımının 3. golünün kaydetti: 3-0.

45+2. dakikada Kayserispor golü buldu. Bahoken'in şutu sonrası kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sektirdi. Dönen topu tamamlayan Bao Morte, aradaki farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 önde kapattı.

İkinci yarı

52. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 3'e çıkardı. Kayserispor savunmasını eksik yakalayan Fatih Karagümrük'te Eysseric, sol tarafta koşu yapan Lasagna'yı pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

73. dakikada Boa Marte, Ramazan Civelek ile verkaç yaparak ceza sahasının içine girdi. Portekizli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu çeldi.

79. dakikada Serdar Dursun'un pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eysseric, şutunu çekti ancak kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada ceza sahasına driplingle giren Can Keleş, pasını ceza sahası üzerinde bulunan Samed Onur'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt, iki hamlede topu kontrol etti.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.