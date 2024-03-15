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85. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Ahmet Oğuz, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Mendes, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-1.

İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş: Karşılaşma, üzücü bir sonla noktalandı

İstanbulspor Yardımcı Antrenörü Ömer Ateş: Karşılaşma, üzücü bir sonla noktalandı

76. dakikada Cicaldau'nun pasında topla buluşan Soner Dikmen, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Eysseric'in pasında savunma arkasına sarkan Lasagna, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik, bu pozisyonda topu kornere çeldi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında, VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı.

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