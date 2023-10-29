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Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakada golsüz tamamlandı.

63. dakikada Biraschi'nin sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

İki takımın oyuncuları, sahaya "Şanlı Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

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