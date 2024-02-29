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Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

90+2. dakikada Lasagna'nın attığı pasta savunma arkasına sarkan Mendes, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

84. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

77. dakikada Köhn, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti. Bu vuruş sonrası direğe çarpan meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması taca gönderdi.

70. dakikada Lasagna'nın getirdiği topta Mendes, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kontrol etti.

58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

32. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası dönen topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine doğru ortasını yaptı. Altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

25. dakikada Marcao'nun pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

6. dakikada kırmızı-siyahlılar öne geçti. Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes'in pasında ceza sahasına giren Marcao, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük , RAMS Park’ta karşı karşıya geldi.

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