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83. dakikada Paoletti'nin kaptığı top sonrası Serdar Dursun, pasını Nazım Sangare'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak direğe de çarpıp dışarı çıktı.

53. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahasının dışından şutunu çekti. Bu şut sonrası meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0

49. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Güven Yalçın'ın pası sonrası ceza sahasına giren Mendes, sol çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 2-0

26. dakikada Shukurov'un pası sonrası sol kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışından şutunu çekti. Jensen'in kurtarışından sonra Veseli, seken topu içeriye aktarmaya çalıştı ancak İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

6. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan kullandığı korner sonrası İstanbulspor savunmasından dönen top, Eysseric'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak auta çıktı.

Trendyol Süper Lig 'in 14. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük , İstanbulspor 'u konuk etti.

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