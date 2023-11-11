Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılını anarak başladı.

Maçla ilgili konuşarak devam eden Canel, şunları söyledi:

"Oyunun 5. dakikasında kendi hatamızdan bir pozisyon verdik ama bunun dışında oyun bizim üstünlüğümüzle geçildi. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 3 puanı 3 golle aldık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Oyuncularımızın hepsi kıymetli. Zaman zaman kenarda da kalacaklar. Bugün de gördük, 1 dakika bile oynasa oyuna etki edecek oyuncularımız var."