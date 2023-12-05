İstanbul

19. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına ortalanan topu penaltı noktası civarında solda Dresevic kontrol etti. Bu oyuncunun arka direğe yerden plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

37. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Paoletti'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan içeriye yerden sert ortasına ayak koyan Furkan Şeker, topu kendi filelerine gönderdi: 2-0.

41. dakikada Lasagna'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 3-0'a getirdi. Ön alanda yapılan baskıda kazanılan top, son olarak ceza sahası içinde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

62. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Soldan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Okan Baydemir, Kerem Atakan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltı için topun başına geçen Okan Baydemir'in şutunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.