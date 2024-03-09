Gürcü teknik adam, ligin 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybettikleri Trabzonspor müsabakasının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Burada oynamak her zaman zordur. Maça iyi başladık ama kötü bitirdik. İyi başlamak işe yaramıyor. Burada hedefim bu değildi. Bu zor deplasmana güvenerek geldik. İyi bir hafta da geçirmiştik ama sahada her şey değişik oluyor. Bu kadro burada olmamalı. Bu oyunculardan daha fazla beklenti var. Ben de fazlasını bekliyordum. Maalesef beklentilerimi gösteremedik. Takım da birkaç maçta daha fazla cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp, başkanı da çok seviyorum. Bu mağlubiyetten sonra görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Birisinin değişik bir hava gelmesi gerek. Üzgünüm, beklemediğim bir gün oldu ama bunu yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Arveladze, Süper Lig'de 16. hafta öncesinde başına geçtiği kırmızı-siyahlı takımla 14 lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 maça çıktı. Fatih Karagümrük, bu süreçte ligde üçer galibiyet ve beraberlikle 8 yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, ligde 15 maç sonunda 17 puanla 13. sırada aldığı takımı, 29. hafta sonunda 29 puanla 16. sırada bıraktı.

Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçı da kazanan Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük, çeyrek finalde Galatasaray'ı elemişti.