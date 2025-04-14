Tekke, “Galibiyeti camiamıza armağan ediyoruz. Derbi maçı, kritik bir maç. Sıkıntılı bölgeden uzaklaşma ve normalleşme için çok değerli bir üç puan. Bunu iyi oyuna yakın bir oyunla sonlandırmak mutluluk verici. Rakibimizin son maçta üçlü oynaması ve hocasının da bundan memnun olmasından dolayı hem dörtlü hem de üçlü formasyona karşı baskılarımızla hazırdık. Bence bunu da gayet iyi yaptık. Fenerbahçe maçında da keza aynı. Son haftalarda bunu gayet iyi yapıyoruz. Bu maçta set hücumlarında yerleşmemiz, ilk yarının bazı bölümlerinde bizim istediğimizden biraz uzaktı ama son bölümde gayet iyi oldu. Oradan da golleri bulduk zaten. Oyunu ilk yarı bitirebilirdik.

"Daha fazla skor bulabilirdik"

İkinci yarı yine ön olan baskısıyla başladık. Draguş'un sakatlanması iyi olmadı. İkinci yarıda da onun hızından ve fiziksel özelliklerinden faydalanmak istiyorduk. İlk yarıda gayet de iyi iş çıkardı. Ona da buradan geçmiş olsun demem lazım. Hızlarımız düşünce biraz sıkıntı yaşıyoruz ama genel hatlarıyla Nwakaeme ve Batagov'un gelmesi bize güç verdi. Tüm oyuncularım hemen hemen çok çok iyi oynadı. Özellikle Tim ve Ozan'ı özel olarak tebrik etmem lazım. Bugün ikisi de çok çok iyiydi. Takım olarak daha iyi olmamız lazım. Oyunun son bölümünde oyunu gayet akıllıca kontrol ettik. Üçüncü bölgede yine acele ettik. Daha fazla skor da bulabilirdik. Dolayısıyla böyle psikolojisi zor bir maçtan bana göre iyi oynayıp üç puanla ayrıldık. Hak ettiğimiz bir üç puandı. Çaykur Rizespor'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum” dedi.