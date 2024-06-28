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İddianamede, olay anında apartmanın önünde araç içinde beklediği belirtilen Bahattin Narman'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de 24 Nisan 2022'de meydana gelen olaya ilişkin sanık Yalçın Narman'a, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

Yalçın Narman'ın cezasında indirim uygulanmazken, Bahattin Narman'ın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti ise Yalçın Narman'ı, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz yargılanan kardeşi Bahattin Narman ve tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

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