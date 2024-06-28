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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Bureyc merkezinde sivil savunma birimine ait karargahın İsrail savaş uçaklarınca doğrudan vurulduğu belirtilmiş; saldırıda sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu saldırının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürü Rami el-Ayidi, yaptığı yazılı açıklamada, birime ait merkezin dün akşam İsrail savaş uçaklarınca doğrudan vurulmasına tepki gösterdi.

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