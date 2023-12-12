Haber: Damla Oya Erman

Teknoloji imparatorluğuna büyük bir darbe indiren bu karar, dört hafta süren bir duruşma sonrasında üç saatlik müzakerenin ardından alındı.

Google Play Store, yüz milyonlarca Android akıllı telefon kullanıcısının uygulama indirip yüklediği bir platform olarak önem taşıyor.

Epic Games'in popüler video oyunu Fortnite'ın geliştiricisi olan şirket, üç yıl önce Google'a karşı açtığı davada, Google'ın mağazasını rekabetten koruma suçlamasıyla dava açtı.

Kararın ardından Epic Games, "Bugünün kararı, tüm uygulama geliştiricileri ve dünya genelindeki tüketiciler için bir zaferdir. Google'ın uygulama mağazası uygulamalarının yasa dışı olduğunu ve monopolini kullanarak aşırı ücretler talep ettiklerini, rekabeti boğduklarını ve yeniliği azalttıklarını kanıtlıyor." dedi.

Epic, Google'a karşı açtığı davada, "Sherman Antitrust Yasası'nın 1. ve 2. maddeleri ve California yasası uyarınca Google'ın yasadışı tekelini sona erdirmek ve antitröst kısıtlamalarına son vermek için iddialarda bulunuyor." Google'ın "Android kullanıcılarına uygulamaları dağıtmanın rekabetçi yollarını kapatan sözleşmeye dayalı ve teknolojik engeller oluşturduğunu" iddia ediyor.

Google, uygulama içi dijital işlemler üzerinden %15 ila %30 arasında değişen bir komisyon alıyor.

Benzer şekilde, Apple da iPhone uygulama mağazasında bir komisyon alırken, şirket 2021 yılında Epic tarafından açılan benzer bir davada zafer elde etti. Ancak, federal bir hakim tarafından verilen karar, şu anda ABD Yüksek Mahkemesi'nde temyiz sürecinde.

Google'ın Android uygulamalarının farklı mağazalardan indirilebilmesine izin vermesine rağmen, jüri, Apple davasındaki federal hakemden farklı bir görüşe sahipti.

Dava öncesinde Google, jürinin davayı karara bağlamasını önlemeye çalışsa da, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı James Donato bu talebi reddetti. Aynı yargıç, Google'ın Play Store'daki yasadışı davranışını düzeltmek için ne yapması gerektiğini belirleyecek ve Ocak ayının ikinci haftasında bu konuda duruşmalar yapacak.

Google, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada, Play Store ve Android'in diğer büyük mobil platformlardan daha fazla seçenek ve açıklık sunduğunu belirterek kararı itiraz etmeyi planladığını söyledi.