Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nde balıkçılıkla uğraşan Hamza ve Mustafa Nuhoğlu kardeşler, 5 yıl arayla çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle felç geçirdi.

Yatağa bağımlı hale gelen kardeşlerin süreçte en büyük destekçileri ise eşleri Zehra ve Safiye Nuhoğlu oldu. Eşlerini bir gün bile yalnız bırakmayıp, tüm bakımlarını yerine getirerek "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün en güzel örneğini sergileyen eltiler, birlikte tüm zorlukların üstesinden geliyor.

Kendilerine ait müstakil evlerinde altlı üstlü yaşayan eltiler, eşlerinin işlerine de el atarak, balık ağı örüyor. Yılın 12 ayı ilmek ilmek ağ ören eltiler, bu sayede aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Evlerinin bahçesinde aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışan eltiler, Trabzon dışında Van, Giresun, Ağrı gibi illere de ördükleri balık ağlarını gönderiyor.

"İki elti yapabildiğimiz kadar uğraşıyoruz"

3 çocuk annesi 67 yaşındaki Zehra Nuhoğlu, uzun yıllar balıkçılıkla uğraşan eşinin 5 yıl önce beynine pıhtı atması sonucu felç geçirdiğini söyledi.

Süreçten sonra eşinin yatağa bağımlı hale geldiğini belirten Nuhoğlu, "Haliyle işler de bana kaldı. Elimden geldiği kadar yapıyorum." dedi.

Nuhoğlu, eşinin erkek kardeşinin de yatağa bağımlı olduğunu aktararak, "İki elti yapabildiğimiz, bakabildiğimiz kadar uğraşıyoruz. Anlaşıyoruz. Arada yaramazlık oluyor ama o kadar olacak." diye konuştu.

Balık ağı örmeyi de evlendiklerinde eşlerinden öğrendiklerine dikkati çeken Nuhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işi eşlerimiz babalarından öğrendiler, biz de eşlerimizden öğrendik. Kendimize de yapıyoruz, dışarıya da yapıyoruz. Zorluğu var ama devamlı başına oturamıyoruz. Çünkü ev hanımıyız. Eşin var, yemeğin var. Başından kalkmazsak günde 1 taneyi bitirebiliyoruz."

"İki elti can yoldaşı olduk, birbirimize destek çıkıyoruz"

2 çocuk annesi 60 yaşındaki Safiye Nuhoğlu da 10 yıldır yatağa bağımlı olan eşinin her türlü ihtiyacını kendisinin karşıladığını ifade etti.

Eşinin hiç ayağa kalkamadığını dile getiren Nuhoğlu, "Eşler hasta olunca her iş haliyle bize kaldı. İki elti can yoldaşı olduk, birbirimize destek çıkıyoruz. Anlaşmazlık bir durumumuz yok. Arada kavga da etsek, gene uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, balık ağı örmenin zorluklarına işaret ederek, "Biraz yorucu oluyor. Tabi hastalarımız var. Onlarla da uğraşıyoruz. Dışarıya sipariş yapıyoruz. Ailemize gelir sağlıyor, destek oluyor." dedi.

AA