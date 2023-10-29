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90+4. dakikada Tadic'in altı pasın solunda topukla çevirdiği topa İsmail'in yine toplukla şık dokunuşunda Lusamba meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

87. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ferdi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun sol ayağıyla yakın direğe şutunda top ağlarla buluştu: 5-0.

77. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Zajc'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda top filelere gitti: 4-0.

65. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Zajc'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahasına giren Szymanski, altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı soldan bindiren Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli golcü topu boş kaleye filelere gönderdi: 3-0.

42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Zajc'la paslaşan Szymanski, ardından ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda Vukovic'e de çarpan top filelerle buluştu: 0-2.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sağdan son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Bu noktada meşin yuvarlağın çarptığı kaleci Erdem Canpolat, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

22. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erdem Canpolat uzanarak gole engel oldu.

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