İstanbul

2. dakikada ilk tehlike Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Azango'nun şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak penaltı noktası üzerindeki Kosa'da kaldı. Bu oyuncunun düzeltip vuruşunda İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred, ara pasında topu Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

23. dakikada orta sahada topu kapan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası önüne gelip Dzeko'ya aşırtma bir pas verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Takac topu kornere çeldi.

26. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Fred'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Duric'in ıska geçtiği top Dzeko'nun önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Dzeko'nun ara pasında topla buluşan Osayi-Samuel, kale sahası önünden sert vurdu ancak bu pozisyonda da kaleci Takac meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.

36. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Tadic, savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılarak kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Takac'dan dönen topu yakın mesafeden Szymanski kafayla tamamladı ancak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Dzeko çaprazdan ceza sahasına girip Duric'i çalımladı. Bu futbolcunun arkadan müdahalesi sonrasında Dzeko yerde kalırken, hakem Aleksandar Stavrev penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun vuruşunda direğe çarpan top ardından kaleci Takac'ın sırtından filelere gitti: 2-0.

58. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top Fred'de kaldı. Bu futbolcu ceza yayı önündeki Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ferdi'nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda direkten dönen topu soldan atağa katılan Tadic tamamladı. Ancak bu futbolcunun şutunda da meşin yuvarlak direkten döndü. Tekrar topu alan Dzeko bu kez yerden bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

61. dakikada Dzeko bir kez daha meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci süratle ceza sahasına girip soldan atağa katkı veren Dzeko'ya pasını aktardı. Golcü futbolcu yerden vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından grubunda sarı-lacivertliler, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertlilerin gruptan çıkma mücadelesi verdiği rakiplerinin maçında Ludogorets, Nordsjaelland'ı 1-0 mağlup etti.

Ludogorets'te tıpkı Fenerbahçe gibi puanını 12'ye yükseltmesine karşın sarı-lacivertliler averajla grubu lider tamamladı.

Fenerbahçe, böylece play-off oynamadan direkt son 16 turuna kaldı ve mart ayına kadar Avrupa'da olmayı garantiledi.

Dzeko'dan 3. kez birden fazla attı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü santrforu Edin Dzeko, bu sezon 3. kez bir maçta birden fazla gol attı.

Spartak Trnava ağlarını 60 ve 61. dakikalarda havalandırarak gol sayısını Avrupa'da 4, toplamda ise 16'ya çıkaran Dzeko, daha önce bir maçta Gaziantep FK'ye 2, Pendikspor'a ise 3 gol atmayı başarmıştı.

Osayi-Samuel korkuttu

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Spartak Trnava maçında yaşadığı sakatlıkla taraftarlarını korkuttu.

Müsabakanın 42. dakikasında çok şiddetli bir koşu atan 25 yaşındaki oyuncu, arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Pozisyonun ardından tedavisi için kenara alınan tecrübeli oyuncu, 44. dakikada yeniden oyuna dahil oldu.

Ferdi, üstün performansını golle süsledi

Fenerbahçe'nin milli sol beli Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava karşısında da çok etkili bir performans ortaya koydu.

Hem geçen sezon hem de bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi, ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarlar tarafından sık sık alkışlandı.

Genç oyuncu, Spartak Trnava karşısında 36. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken, oynadığı oyunla da takdir topladı.

Umut Nayir'e destek

Fenerbahçeli oyuncular, takım arkadaşları Umut Nayir'e zor zamanında destek verdi.

Sarı-lacivertli oyuncular, attıkları golü geçtiğimiz günlerde beklediği bebeği kaybeden Umut Nayir'in yanına giderek arkadaşlarıyla kutladı.

Öte yandan 74. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna giren Umut Nayir için taraftarlar da uzun süre tezahüratta bulundu.

Serdar Aziz 12 maç sonra görev aldı

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, 12 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Sakatlığını atlatarak takıma katılan Serdar, son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giymişti.

Söz konusu müsabakanın ardından 8 lig ve 3 Avrupa maçını kaçıran Serdar, 12 maç sonra Spartak Trnava maçında forma girdi.

33 yaşındaki savunmacı, Bright Osayi-Samuel'in yerine 63. dakikada oyuna dahil oldu.