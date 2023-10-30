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Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı. Polonya ekibi ise 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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