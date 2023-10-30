Mosir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Inter, sahasında Roma'yı tek golle geçti Inter, sahasında Roma'yı tek golle geçti

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı. Polonya ekibi ise 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA