Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Zimbru'yu ağırlayacak Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Zimbru'yu ağırlayacak
İstanbul

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yarın Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne İsmail Kartal'la ikinci katılışı
Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çekya Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak. Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

AA