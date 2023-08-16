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Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde daha önce yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

"Filenin Sultanları" yine "altın" peşinde

"Filenin Sultanları" yine "altın" peşinde

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 6. maçını yapacak.

Fenerbahçe , söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 338 kez havalandırırken kalesinde ise 368 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 257 müsabakada 98 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

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