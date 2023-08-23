İstanbul

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

"Kupa 3"te 7. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 7. maçını yapacak.

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Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon                                             O    G    B    M    A    Y
UEFA Kupası                                              54    18    10    26    72    91
UEFA Avrupa Ligi                                     82    42    23    17    119    80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası      33    9    4    20    30    70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme               34    12    11    11    48    39
UEFA Şampiyonlar Ligi                           40    11    6    23    42    70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası                3    1    5    11    11
UEFA Avrupa Konferans Ligi                 6    4    0    2    19    7
TOPLAM                                                     258    99    55    104    341    368

AA
 