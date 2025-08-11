Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 40. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
UEFA Kupası
|
54
|
18
|
10
|
26
|
72
|
91
|
UEFA Avrupa Ligi
|
94
|
46
|
28
|
20
|
136
|
96
|
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|
33
|
9
|
4
|
20
|
30
|
70
|
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|
39
|
14
|
12
|
13
|
57
|
48
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
40
|
11
|
6
|
23
|
42
|
70
|
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11
|
11
|
UEFA Konferans Ligi
|
18
|
12
|
-
|
6
|
44
|
23
|
TOPLAM
|
287
|
113
|
61
|
113
|
392
|
409