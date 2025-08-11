“İyi Şeyler Konuşalım” adlı programın sunuculuğunu gazetemiz yazarlarından Kübra Karahanoğlu üstlenecek.

Hayata dair konuların ele alındığı program, gazetemizdeki köşe yazısıyla aynı ismi taşıyor. Her salı saat 20.00’de yayımlanacak olan ‘İyi Şeyler Konuşalım’, izleyicilere umut veren, pozitif ve yapıcı içeriklerle gündeme farklı bir pencere açmayı hedefliyor.