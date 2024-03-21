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Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından normal sezonda çıkacağı 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.

Milano temsilcisi 30 maçta 13 galibiyet elde ederken, 17 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetti.

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