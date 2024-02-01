Trendyol 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın başlıyor Trendyol 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın başlıyor

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA