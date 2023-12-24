Kırmızı kart cezalısı Fred'in yokluğunda Miguel Crespo'yu sahaya süren Kartal, İsmail Yüksek'in yerine de İrfan Can Kahveci'ye 11'de şans verdi.

Defansta son maçta Djiku-Serdar Aziz ikilisini oynatan Kartal, grip olduğu için 3 gündür antrenmanlara çıkmayan Serdar Aziz yerine Galatasaray karşısında Oosterwolde'ye formayı verdi.

Kartal'ın bir diğer değişikliği ise forvet hattında oldu. Sakatlığı nedeniyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Bosna Hersekli forvet Dzeko, Galatasaray karşısında ilk 11'e dönerken, Batshuayi kulübede oturdu.

Galatasaray karşısında kalede Livakovic'i sahaya süren Kartal, savunmada ise Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'na formayı verdi.

Orta sahada Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Szymanski ve Tadic'le sahaya çıkan sarı-lacivertli ekipte forvette ise Dzeko 11'de.

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Emre Mor, Kent, King, Umut Nayir, Batshuay maça yedek başlayan isimler oldu.

Ülker Stadı'nda şehitler unutulmadı



Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler derbide unutulmadı.

Stadyumda yer alan LED ekranlarda karşılaşma öncesinde "Başımız Sağ Olsun" ifadeleri yer aldı. Maç önünde saha içindeki ekranlarda herhangi bir reklama yer verilmedi.

Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya gelen Fenerbahçe, "Başımız Sağ Olsun" pankartı taşırken, tribünlerden de büyük alkış aldı. Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar, terörü lanetleyen tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli futbolcular da üzerlerindeki siyah tişörtlerle maç öncesinde ısındı.

Maç öncesinde her iki takım da "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartlarıyla seremoniye geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıktı. Müsabaka öncesinde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında saha içindeki LED ekranlarda, şehit olan 12 askerin isimleri yer aldı.

Dzeko döndü



Fenerbahçe'de golcü futbolcu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği için Galatasaray maçı öncesinde riske edilmeyerek Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna dahil edilmeyen golcü futbolcu, derbide takıma dahil oldu.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 12 gol ve 4 asistlik performansla, Galatasaray Mauro Icardi ile birlikte gol krallığında zirvede yer alan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 16 gol atıp 7 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de 5 eksik



Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc'ın yanı sıra grip olduğu için 3 gündür antrenmanlarda yer almayan Serdar Aziz takımını yalnız bıraktı.

Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş da, cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında kadroda yer almadı.

Fenerbahçeli taraftarlar maça 2 saat kala tribünleri doldurdu



Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinden tribünlerde boş yer kalmadı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, dün yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarların stada erken gelmesi gerektiğini söylerken, taraftarlar da maçın başlamasına 2 saat kala tribündeki yerlerini aldı.