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Markus Gisdol: İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık

Markus Gisdol: İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık

23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Trendyol Süper Lig 'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe , Kalyon Stadında karşılaştı.

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