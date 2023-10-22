Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi kadroya almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda değerlendirmediği Bright Osayi-Samuel'i ise Oosterwolde'nin yerine ilk 11'de oynattı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alekander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-lacivertilerde İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Cengiz Ünder 6 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, 6 maçın ardından kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin ligde Antalyaspor ile oynadığı müsabakanın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan uzak kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçıyla sahalara döndü.

Cengiz, söz konusu süreçte ligde 4, Avrupa'da ise 2 olmak üzere 6 maçta forma giyemedi.

Milli oyuncu, son olarak 17 Eylül tarihinde Kadıköy'de Antalyaspor ile oynanan maçta kadroda yer almıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra topuğundaki sakatlık sebebiyle Mert Hakan, teknik heyet kararıyla da Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.

Tribünlerden Volkan Demirel'e sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, efsane futbolcuları arasında yer alan Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertliler, uzun yıllar takımlarının kalesini koruyan, kaptanlık yapan ve daha sonra teknik heyette yer alan Volkan Demirel'i alkışlarla karşıladı.

Volkan Demirel'i tribünlere davet eden taraftarlar, eski oyuncularına çiçek verdi. Ardından Volkan Demirel, kendisine hediye edilen Fenerbahçe atkısını boynuna taktı. Son olarak taraftarlarla fotoğraf çektiren Demirel, tribünleri selamlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e maç başlama vuruşunun hemen öncesinde çiçek verdi.

Fenerbahçe'den Hatayspor'a pankartlı karşılama

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine "hoş geldin" jesti yaptı.

6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle geçtiğimiz sezonun kalanında lig serüvenine devam edemeyen, bu sezon da antrenmanlarını İstanbul'da yapıp iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, Fenerbahçe deplasmanında "Evinize hoş geldiniz Hatayspor" pankartıyla karşılandı.

Sarı-lacivertli yetkililer, Atakaş Hataysporlu futbolcuların stadyuma gireceği otopark noktasına "Hatay'ın yanındayız" afişi ve "Evinize hoş geldiniz Hatayspor" pankartı astı.

Öte yandan Hatayspor ısınmak için sahaya çıktığı anda, saha içi reklam panolarında "Evine Hoş Geldin Volkan Demirel", "Hatay Bizim de Şahsi Meselemizdir" ve "Fenerbahçe Hatay Halkının Yanında" ifadeleri yer aldı.

İsrail'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Kale arkası tribününde Filistin bayrağı açan sarı-lacivertliler, "Gazze'deki zulme dur de" yazılı pankart astı. Taraftarlar "Kahrolsun İsrail" tezahüratları da yaptı.

Öte yandan her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!" pankartıyla çıktı.

Ayrıca maç öncesinde Gazze'de hayatını kaybeden siviller için yapılan saygı duruşu sırasında taraftarlar "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.