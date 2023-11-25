Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 31, Fatih Karagümrük'ün ise 14 puanı bulunuyor.

İki ekip arasında Süper Lig'deki rekabet, 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı.

Fenerbahçe, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.

13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı

Fatih Karagümrük'ün 12 Kasım 1959 tarihinde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından iki ekip, Süper Lig'de 13 kez kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakibini 9 kez mağlup ederken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekibin 14 maçta attığı 24 gole karşılık Fatih Karagümrük 16 kez gol sevinci yaşadı.

Kadıköy'de oynanan 7 müsabakanın 5'i sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanırken, 1 maç berabere tamamlandı, 1 kez de Fatih Karagümrük galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Geçen sezonun en gollü maçına imza attılar​​​​​​

İki takım, geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçta ligin en gollü 90 dakikasına imza attı.

9 golün atıldığı müsabakadan Fenerbahçe, 5-4'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

İki ekip, 14 Süper Lig maçının yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Donanma Kupası'nda ise 1 kez rakip oldu.

1983-1984 sezonunda Türkiye Kupası 6. Kademe eşleşmelerinde rakip olan iki ekipten Fenerbahçe, kırmızı-siyahlıları iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle döndü.

Fenerbahçe, Türkiye Donanma Kupası'nda da 1983-1984 sezonunda rakip olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla kupanın dışına itmeyi başardı.