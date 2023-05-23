İstanbul
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
AA