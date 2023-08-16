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Fenerbahçe, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek ve karşılaşma için son antrenmanını müsabakanın oynanacağı statta yapacak.

Ardından sahada koşu, ısınma ve pas yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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