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Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" maddesi de yer aldı.

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