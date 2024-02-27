Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Mücadele 3-2 Fenerbahçe Opet 'in galibiyetiyle bitmesi halinde ise turu geçecek takım, oynanacak altın setle belli olacak.

Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak.

İki takım arasında Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da yapılan ilk maçı ev sahibi ekip, 3-2 kazanmıştı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, Sloven hakem Blaz Markelj ile Macar Tibor Halasz yönetecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.