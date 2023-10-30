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Bakan Bak, 23 Yaş Altı Milli Güreş Takımı'nı kutladı

Bakan Bak, 23 Yaş Altı Milli Güreş Takımı'nı kutladı

Fenerbahçe Opet, ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

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