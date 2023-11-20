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Goller: Dk. 17 Esra Manya, Dk. 90+5 Halilaj (Beşiktaş JK United Payment), Dk. 42 Yaşam Göksu, Dk. 45+2 ve 79 Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz: Verdiğimiz sözlerin altında kalmadığımız için çok mutluyuz

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz: Verdiğimiz sözlerin altında kalmadığımız için çok mutluyuz

90+5. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Kaleci Göknur Güleryüz'ün degaj için hazırlandığı sırada elindeki topu kafayla alan Halilaj, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2.

İlk yarı, bu skorla sona erdi.

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