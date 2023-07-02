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Fenerbahçe'nin paylaşımı: Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe , İngiliz futbolcu Ryan Kent ’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı lacivert formayı giyeceği belirtildi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

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