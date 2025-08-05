De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

Yeni transferler boy gösterecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

Feyenoord'un başında tanıdık bir isim

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.

2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

Kadro

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Fenerbahçe, Feyenoord maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saha ortasında yapılan yaklaşık 10 dakikalık toplantının ardından başladı. Kondisyon ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümde ise, Feyenoord maçının taktiği üzerine durulduğu öğrenildi.

Brezilyalı savunma oyuncusu Becao takımdan ayrı çalışarak hazırlıklarını sürdürdü.