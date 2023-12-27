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Galatasaray'da Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor

Üç grup halinde top çalma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

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