7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ters kanada gönderdiği pasta topla buluşan Tadic, soldan kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Szymanski, kaleciden önce kayarak topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

15. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Osayi-Samuel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.

21. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasında yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu Fred tamamlamak istedi ancak defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

25. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Dzeko, Burak Bekaroğlu tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

39. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Erce Kardeşler'in orta sahaya gönderdiği pasta araya giren Fred bekletmeden müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

42. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski'yle verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu savunma kornere gönderdi.

Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Atakaş Hatayspor etkili geldi. Vindel'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Fred'den seken top Dadashov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta Livakovic, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağa engel oldu.

55. dakikada Atakaş Hatayspor golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghoulam'ın direkt kaleye gönderdiği top kaleci Livakovic'in sağından filelerle buluştu: 3-1.

63. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 3'e çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Erce'nin solundan ağlara gitti: 4-1.

90+4. dakikada Atakaş Hatayspor ikinci golü attı. Samet Akaydın'ın pasında araya giren Rayane Aabid düzeltip ceza sahası önüne geldi. Bu futbolcunun sert şutunda top üst köşeden filelerle buluştu: 4-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.