Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

Bonucci heyecanı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında kadroda yer alabilecek.

Lisansı çıkartılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

5 eksik

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak.

Öte yandan transfer görüşmelerinde bulunan Samet Akaydın ile Ryan Kent'in de kadroda olması beklenmiyor.

Oosterwolde sarı kart sınırında

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.