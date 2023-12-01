Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Mücadelenin 89. dakikasında tribünlerden sahaya atılan meşale sebebiyle de oyun bir süre durdu.

Nordsjaelland mücadelesi için Right to Dream Park'a gelen Fenerbahçe taraftarları, 84. dakikada skorun 6-1 olmasıyla tribünleri terk etti.

İrfan Can Kahveci'yi takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı.

İstanbul'da oynanan maçlarda Nordsjaelland ve Ludogorets karşısında gol atma başarısı gösteren 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka deplasmanında attığı golle gruplarda üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde forma giydiği 5 maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan Batshuayi, grup maçlarında ise üç kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Nordsjaelland karşısında takımının tek golünü atarken, bu sezon Avrupa'daki beşinci golünü kaydetti.

Kalesine gelen birçok pozisyonda gole izin vermemesine karşın 6 gole engel olamayan Livakovic, rakip takıma verilen pozisyonlar sebebiyle savunma oyuncularına tepki gösterdi.

Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, üst üste yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti.

Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe , Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.

Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan sarı-lacivertli takım, özellikle savunmada verdiği boşluklarla ikinci yarıda kalesinde dört gol gördü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.