Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fenerbahçe , yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakada Galatasaray ile karşılaşacak.

Riyad'a getirilmeyen Samet Akaydın'ın teknik ekip kararıyla, Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Luan Peres'in de sakatlıklarından dolayı uzun yolculuktan etkilenmemeleri için kafileye dahil edilmediği aktarıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.