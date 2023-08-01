Haber: Beyza Betül Cihan

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmeyi başardı. İlk takımların kendi topraklarında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda da etkili bir performans sergileyerek Zimbru'yu 4-0 yenerek tur atan taraf oldu.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic 48. dakikada attığı gol takımını bir kez mağlup etti. Ardından Michy Batshuayi, 57. ve 59. dakikalarda attığı iki gol durumunu 3-0 yaptı. Skorun belirlendiği son gol ise 77. dakikada İsmail Yüksek'ten geldi.

Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi Maribor - Differdange eşleşmesinin galibi olacak.